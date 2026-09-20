Sánchez a Ayuso: "Ha quedado claro que realmente no le gusta la fruta, le gustan los áticos"

1118665.1.260.149.20260920140715 Sánchez e Illa - Alberto Paredes - Europa Press

GAVÀ (BARCELONA), 20 (EUROPA PRESS)

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha ironizado sobre las explicaciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sobre el ático de Chamberí: "Ha quedado claro que realmente no le gusta la fruta, le gustan los áticos".

Durante la Festa de la Rosa del PSC en Gavà (Barcelona) junto al presidente de la Generalitat y líder del PSC, Salvador Illa, Sánchez ha dicho que la política de vivienda del PP se basa en "la política del ático de Ayuso".

"La señora Ayuso, en un lapsus, dijo 'Mi dinero público'. No, 'mi dinero público' no: 6 millones de euros que se han gastado en el aticazo", y ha criticado que aún no se conoce la versión oficial del PP.

Ha asegurado que Ayuso lo consideró un despacho oficial; que el líder popular, Alberto Núñez Feijóo, habló de una residencia oficial, y ha añadido que solo falta por decir algo al expresidente José María Aznar: "Dirá que es un 'coworking".

Sánchez ha subrayado que el verdadero debate en esta cuestión es por qué el PP no exige la dimisión a Ayuso, y considera que esta cuestión "deja en evidencia" a Feijóo.