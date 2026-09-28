Sánchez asegura que apuesta por vivienda "protegida y asequible" y carga contra los "fondos buitre"

(I-D) El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni; la presidenta de Hàbitat3, Carme Trilla; el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; y el de la Generalitat, Salvador Illa; visitan la promoción de vivienda pública asequible 'Illa Sibèria' de Barcelona- David Zorrakino - Europa Press



Visita junto a Illa y Collboni la promoción de 42 nuevas viviendas 'Illa Sibèria' en Barcelona

BARCELONA/MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, asegura que apuesta por un modelo de vivienda "pública, protegida y asequible" y ha cargado contra los "fondos buitre" tras visitar la promoción de vivienda pública de alquiler 'Illa Sibèria', en el barrio del Poblenou de Barcelona.

"Illa Sibèria representa el modelo de vivienda que queremos: pública, protegida y asequible", ha indicado Sánchez en un mensaje en 'X', recogido por Europa Press. "42 pisos sostenibles y eficientes en pleno Poblenou para que los barrios sigan siendo de los vecinos y no de los fondos buitre", ha lanzado Sánchez.

El presidente ha lanzado este mensaje mientras el Gobierno negocia con sus socios contrarreloj un decreto en materia de Vivienda que espera aprobar en el Consejo de Ministros de este martes 28 de septiembre. Entre las medidas que se están discutiendo está la limitación de compra de viviendas a los fondos buitre.

Aunque el jefe del Ejecutivo no se ha pronunciado expresamente sobre el decreto durante los distintos actos que ha tenido este lunes en Barcelona, ha mencionado alguna de sus prioridades. Así, pidió "privilegiar el uso residencial de la vivienda frente al turístico" y conminó a las comunidades autónomas a aplicar la Ley de Vivienda, que a su juicio ya recoge esta posibilidad.

Sánchez ha visitado esta promoción inmobiliaria 'Illa Sibèria' junto al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni.

Se trata de una promoción de 42 pisos en un modelo de promoción delegada impulsado por el Ayuntamiento de Barcelona, mediante el cual se cedió el terreno municipal a la Fundació Hàbitat3, que impulsó su construcción y que gestionará las viviendas durante 75 años y, en el futuro, pasarán a formar parte del parque público municipal. La adjudicación culminó este mes de julio con la entrega de las llaves a los inquilinos.

Se invirtieron más de 7,9 millones de euros en la promoción, y contó con una aportación de más de 1,5 millones de fondos europeos Next Generation.

Son viviendas de entre 61 y 72 metros cuadrados y sus alquileres asequibles son de entre 429 y 501 euros mensuales, más los gastos comunitarios.