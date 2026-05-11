Sánchez Llibre (Foment) reivindica el papel de Tarragona en el mapa económico catalán y mediterráneo

El presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, en el acto institucional del Foment Empresarial de Tarragona (FOET) - FOMENT DEL TREBALL

TARRAGONA 11 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, ha reivindicado este lunes en el acto institucional del Foment Empresarial de Tarragona (FOET) su papel como "gran lobby empresarial del territorio" y el de Tarragona dentro del mapa económico catalán y mediterráneo, especialmente por el potencial logístico del Port de Tarragona y las oportunidades derivadas del Corredor Mediterráneo.

Durante su intervención, Sánchez Llibre ha destacado que la FOET debe convertirse en una gran defensora de los empresarios, de los autónomos y de los emprendedores del territorio, así como en "un lobby influyente capaz de dialogar y hacer presión ante las administraciones para garantizar más competitividad, más inversiones y más empleo", informa Foment en un comunicado este lunes.

También ha instado a reforzar la competitividad empresarial con una fiscalidad más favorable a la inversión, menos burocracia y un entorno "business friendly" que facilite el crecimiento de las empresas.

Por su lado, el presidente del Foment Empresarial de Tarragona, Xavier Rigau, ha destacado la necesidad de construir "una patronal moderna, útil y abierta a todo el tejido empresarial del territorio".

El líder patronal del Camp de Tarragona ha puesto en valor la fuerza del tejido industrial tarraconense: química, instaladores, constructores, transportistas, artes gráficas, etc.

El acto también ha contado con la participación del presidente del Port de Tarragona, Santiago Castellà, y de la directora territorial de Empresa y Trabajo, Mar Giné, que han coincidido en destacar "el momento de oportunidad económica que vive el territorio y la importancia de reforzar los espacios de colaboración público-privada".