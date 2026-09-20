Sánchez promete para Ceuta "todos los recursos necesarios" y acusa a PP y Vox de deslealtad

Sánchez e Illa- Alberto Paredes - Europa Press

Asegura que PP y Vox tienen una misma "agenda de involución y de recortes"

GAVÀ (BARCELONA), 20 (EUROPA PRESS)

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha prometido este domingo que su ejecutivo destinará "todos los recursos necesarios para devolver la normalidad" a Ceuta tras la crisis migratoria, y ha acusado a PP y Vox de deslealtad.

"Ceuta saldrá adelante con el compromiso rotundo del Gobierno de España, y a pesar de esta oposición destructiva que lo único que busca es la foto de la crisis, pero que no quiere resolver la crisis", ha dicho en la Festa de la Rosa en Gavà (Barcelona) junto al presidente de la Generalitat y líder del PSC, Salvador Illa.

"LA MISMA LETANÍA" DE PP Y VOX

Sánchez ha criticado la postura de PP y Vox ante distintas crisis: "Siempre la misma letanía: Cuanto peor, mejor", y ha hecho referencia a la pandemia del coronavirus, las crisis energéticas por las guerras en Ucrania e Irán, danas, incendios y el volcán de La Palma.

Ha asegurado que, aunque PP y Vox tienen distintas siglas, tienen una misma "agenda de involución y de recortes".

"En lo que están es en que le vaya cuanto peor mejor, piensan ellos, a España; que le vaya mal a España. Y ya llevamos unos cuantos años donde ese discurso es recurrente, como el día de la marmota", ha lamentado.