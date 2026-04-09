El Sant Jordi Musical de Estrella Damm contará con Buhos, La Pegatina, 31 FAM y Macaco

Cartel de Sant Jordi Musical - ESTRELLA DAMM

BARCELONA 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Sant Jordi Musical de Estrella Damm, que se celebrará el 23 de abril en la Antigua Fábrica Estrella Damm de Barcelona, contará con artistas como Buhos, La Pegatina, 31 FAM, Macaco, Els Amics de les Arts, Maria Jaume, Triquell y Lildami, entre otros.

Habrá 3 escenarios y más de 20 conciertos en una "maratón musical que reunirá a artistas consolidados y nuevas voces de la escena actual", una cita que coincide con la celebración del 150 aniversario de Damm, informa la organización en un comunicado este jueves.

También contará con nuevas voces como Ven'nus, Ceaxe, Griso, Juls, Júlia Blum, Leyre Estruch, Eva Fort y Naina; y otras voces de la escena musical catalana, como Pastora, Xarim Aresté, Magalí Sare, Gessamí Boada, Paula Valls y El Pony Pisador, completarán la programación.

Además de los conciertos, a lo largo del día se celebrarán firmas de discos: participarán tanto los músicos que actuarán en la Antigua Fábrica como otros invitados, como La Fúmiga, Paula Mattheus y Dorian, y también estará Martí Melcion, que visitará el recinto para firmar el cómic 'Elma y sus amigos'.

La Antigua Fábrica Estrella Damm también acogerá un espacio solidario donde se podrán adquirir rosas --tanto naturales como artesanales--, libros de segunda mano y otros detalles, elaborados por entidades como Apunts, Fundació Amics de la Gent Gran, Fundació Arrels, Fundació Finestrelles y Fundación Vicente Ferrer.

La gastronomía también tendrá su espacio, con una selección de propuestas a cargo de 'foodtrucks' locales; y, por otro lado, Damm ha impulsado una recogida de libros entre los colaboradores de la compañía en el marco de la campaña Recicla Cultura.