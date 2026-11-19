El Foro Permanente de la Carta Europea de Turismo Sostenible del Parque Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac (Barcelona) . - DIPUTACIÓN DE BARCELONA

BARCELONA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Foro Permanente de la Carta Europea de Turismo Sostenible del Parque Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac (Barcelona) ha aprobado el programa de actuaciones 2027-2031 para impulsar 22 acciones que fomenten el turismo sostenible en esta zona durante este período.

En un comunicado este jueves, la Diputación de Barcelona ha explicado que el documento se estructura en 4 grandes ejes y que las acciones también están orientadas a reforzar la conservación y la divulgación del patrimonio natural y cultural, mejorar los servicios y la accesibilidad para los visitantes.

El programa es el resultado del proceso participativo desarrollado a lo largo del año para definir estas actuaciones y se ha elaborado a partir de 7 sesiones de trabajo que han contado con la implicación de 52 persones de los sectores público y privado.