Santacreu (Ascame) pide en Bruselas que el sector privado participe en el Pacto por el Mediterráneo

Momento de la misión - CÁMARA DE BARCELONA

BARCELONA, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Cámara de Barcelona y de la Asociación de Cámaras del Mediterráneo (Ascame), Josep Santacreu, ha defendido ante las instituciones europeas que el sector privado participe en el despliegue del Pacto por el Mediterráneo, informan ambas entidades este jueves en un comunicado.

Santacreu participó este miércoles en Bruselas (Bélgica) en una misión institucional que "supone un importante avance en las relaciones entre las cámaras de comercio mediterráneas y las instituciones" europeas.

También estuvieron los representantes de las cámaras de Estambul (Turquía), Sekib Avdagiç; de Túnez, Moncef Ben Jemaa, y de Cagliari-Oristano (Italia), Gaetano Attilio.

La delegación se reunió con la comisaria europea por el Mediterráneo, Dubravka Suica; con miembros del Parlamento Europeo, y el director general de Eurochambers, Ben Butters, con el objetivo de consolidar a Ascame como interlocutor de referencia del sector privado en esta implementación.

La misión pretende reforzar el reconocimiento de Ascame como voz representativa del sector privado en el Mediterráneo ante las instituciones europeas y consolidar una alianza de trabajo para contribuir a la implementación del Pacto.

Santacreu ha asegurado que las cámaras son "el puente natural entre las instituciones y las empresas" y que quieren contribuir a que el Pacto por el Mediterráneo genere resultados tangibles.

ASCAME, INTERLOCUTOR "DE CONFIANZA"

Durante su reunión con Suica, Santacreu presentó Ascame como el principal interlocutor "de confianza del sector privado de la Unión Europea en la región".

"Si Europa quiere construir una prosperidad compartida real con sus vecinos mediterráneos, debe contar con sus vecinos mediterráneos", dijo, y añadió que son las empresas las que generan empleo, inversión y oportunidades en ambas riberas del Mediterráneo.

COMISARIA EUROPEA POR EL MEDITERRÁNEO

La comisaria Suica destacó el papel estratégico de las empresas en el éxito del Pacto para el Mediterráneo y puso en valor la colaboración con organizaciones como Ascame para "garantizar una implementación eficaz de esta nueva iniciativa europea".

En cuanto a la reunión con Butters, sirvió para explorar nuevas vías de colaboración entre ambas instituciones.