Santander invierte 2.500 millones para el negocio exterior de empresas catalanas hasta junio

BARCELONA 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

Banco Santander ha financiado con 2.500 millones de euros el negocio exterior de 24.000 compañías catalanas que canalizaron parte de su actividad internacional desde España en el primer semestre de 2025, informa la entidad financiera en un comunicado este martes.

Este apoyo forma parte de la estrategia del banco de ofrecer productos y servicios globales a sus clientes y se complementa con la reciente creación de Santander Multinacionales, unidad dirigida a empresas que buscan expandirse fuera de su país de origen.

Entre las herramientas digitales que implementa la entidad para facilitar el acceso a financiación internacional, destacan soluciones como el Cash Nexus, una herramienta integral de gestión de tesorería para empresas con presencia internacional, que proporciona una visión unificada de sus filiales globales.

También ofrece avales digitales, cada vez más utilizados por su capacidad de garantizar operaciones comerciales internacionales, y funcionalidades digitales de seguimiento de pagos, cobros y mercancías, que permiten trazabilidad completa de las transacciones en tiempo real.

Estas capacidades se complementan con la red de Centros de Negocio Internacional repartidos por toda España, así como con un equipo de atención remota que ofrece asesoramiento especializado para proyectos de inversión y establecimiento en el exterior, desde operaciones simples hasta complejas estructuraciones financieras.