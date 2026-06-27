Santi Rodríguez destaca la recuperación del PP catalán tras el periodo de "resistencia" hasta 2023

El secretario general del PP de Catalunya, Santi Rodríguez, en el XVI Congreso de partido - LORENA SOPENA - EUROPA PRESS

BARCELONA, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario general saliente del PP de Catalunya y presidente del XVI Congreso del partido, Santi Rodríguez, ha presentado el informe de gestión desde el último cónclave de 2018 y ha destacado la recuperación del partido tras un periodo de "resistencia" hasta las elecciones municipales de 2023.

En su intervención ante el pleno del congreso del PP catalán este sábado, ha afirmado que la situación del partido durante la etapa en que solo tenía 3 diputados en el Parlament "fue muy crítica" e impropia de un partido de gobierno.

Rodríguez ha constatado la grave situación económica que vivió el partido durante esa etapa, en que se tuvo que renegociar la hipoteca de la sede y afrontar despidos de personal, al que ha aprovechado para pedir disculpas.

"IMPLANTACIÓN" DEL PARTIDO

"En marzo de 2021, el presidente Alejandro Fernández me encomendó la Secretaría General; no sé si porque lo quería acabar de rematar o porque confiaba en mí, pero me hizo este encargo", y ha apuntado que su primer objetivo fue recuperar la implantación territorial con la vista puesta en las municipales.

Ha sostenido que "recuperar músculo territorial era imprescindible para recuperar una posición relevante en Catalunya, no solo para las elecciones municipales, sino también para las autonómicas, para la generales y para las europeas".

En este sentido, ha destacado la "implantación" del partido en Catalunya que se constató con las elecciones al Parlament, en que el PP pasó de 3 a 15 diputados con la candidatura encabezada por Alejandro Fernández.

"QUEREMOS MÁS"

"Queremos más. Queremos más candidaturas, queremos más concejales, queremos más alcaldes, queremos más diputados en el Parlament para se determinantes y queremos más diputados en el Congreso para llevar a Alberto Núñez Feijóo a la presidencia del Gobierno", ha concluido.

Rodríguez se despide este sábado de la secretaría general del PP catalán en el congreso del partido, que elegirá a un sustituto, y el portavoz en el Parlament, Juan Fernández, es el nombre que suena con más fuerza entre los populares.