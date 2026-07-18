Santiago Motorizado: "La melancolía de mis canciones no es lo mismo que la nostalgia"

Santiago Motorizado tras la entrevista con Europa Press. - EUROPA PRESS

BARCELONA, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

El cantante Santiago Ariel Barrionuevo, líder de la banda El Mató a Un Policía Motorizado y conocido como Santiago Motorizado, ha asegurado que hablar de sus tristezas, a diferencia de hacerlo sobre sus añoranzas, le resulta liberador: "La melancolía de mis canciones no es lo mismo que la nostalgia".

En una entrevista con Europa Press, el argentino ha asegurado que pese al tono triste de algunas de sus canciones, la nostalgia no le gusta: "Estoy contento con el devenir de los acontecimientos que me trajeron a este momento, no extraño para nada el pasado".

Tras actuar en solitario en el pasado Primavera Sound de Barcelona, en el marco del Primavera a la Ciutat, volverá a la ciudad condal para actuar en el Poble Espanyol el 30 de julio, en el marco del Festival Empremtes.

CONEXIÓN CON BARCELONA

Motorizado relata que, con El Mató, tocaron por primera vez en Barcelona en 2010, en el marco del Primavera Pro: "Era todo muy de ensueño, muy ideal, el mar Mediterráneo ahí, que nunca habíamos visto en nuestra vida. Entre el público estaba Jota de Los Planetas, después le conocimos".

"Se generó algo con El Mató en paralelo a lo que estaba pasando en Argentina, y la banda conectó con el público de acá, un recorrido que llega hasta hoy", prosigue el músico.

Al año siguiente ya les convocaron para tocar y, desde entonces, han venido en 2018, 2014, 2019 y 2022, y en muchas más ocasiones para tocar en salas.

La última ocasión fue el pasado junio en el marco del Primavera a la Ciutat, en La Nau de Barcelona, en la que presentó su primer disco de estudio en solitario, 'El Retorno': "Cuando tocamos en formato solista me gusta esa cosa del contacto más directo con el público, hablo más, estoy más participativo; conecto más en este sentido".

COMPONER EN SOLITARIO

Lo que llevó a Motorizado a publicar 'El Retorno' fue, de entrada, que esas canciones se habían filtrado en YouTube en formato 'demo' hace unos años, y él tenía ganas de rehacerlas y cerrar así también esa etapa.

Apunta que, cuando escribe para el grupo, siempre siente que les tiene que representar a todos: "Las palabras, la estética, las formas: siento que ahí hay una idea que compartimos. Me gusta ese ejercicio".

"Después, solo, me puedo ir para cualquier lado. Me divierte eso también, esa libertad de ir para donde sea. En este álbum de 'El Retorno' me fui mucho para el lado del humor, que no está tan presente en El Mató", añade.

OPTIMISMO MODERADO

El cantante se define optimista --dice ser consciente de lo afortunado que es--, pero también admite que actualmente mira el mundo con pesimismo "porque está en un lugar muy malo".

Específicamente se fija en su país, Argentina: "Estamos atravesando un momento histórico horrible, con un presidente que es famosos en todo el mundo, no tengo que describirlo mucho. Esta cosa de neofascismo, de caricatura, es un horror".

"Como buen argentino, siempre decimos que somos los mejores. En ese patrón también somos los mejores: tenemos al más loco, al más demente de todos", bromea.

PROMESAS SIN CUMPLIR

Más en serio, explica que la gente "está sufriendo mucho" y por esto apostó por un presidente que les prometió algo que no está cumpliendo.

"La sociedad argentina está muy golpeada de promesas que no funcionaron. Ya tuvimos una experiencia de derecho más 'soft' que Milei y no funcionó, y la gente la castigó; y después tuvimos una experiencia que contestó a eso, más de izquierdas aunque no era de izquierdas del todo, que falló", relata.

El músico cree que este golpe, cuando sí hay esperanza depositada, es peor: "Cuando quien tiene que hacer las cosas bien hace un desastre, hace que la gente en la desesperación compre estos personajes populistas".

EMBAJADOR DE ARGENTINA

El perfil de Santiago Motorizado en la web del Primavera Sound afirma que, desde su condición de líder de El Mató, "Santiago ocupa algo así como el centro del 'indie' argentino".

El cantante le resta importancia --"a nosotros no nos gusta ese lugar"--, pero sí que entiende que ellos empezaron de forma independiente en una Argentina en crisis, y cuando les empezaron a salir bien las cosas, muchos artistas les tomaron como referencia.

"Muchas bandas vieron ahí como algo de 'Che, mirá, estos pibes pueden hacerlo'. Se generó una movida independiente que fue creciendo y ahora, 20, 20 y pico años después, hay nuevas bandas que también contestan un poco a la industria, que contestan a ciertos patrones, que empiezan a generar lugares comunes y a romper un poco con la forma", asegura.

Aunque no se siente embajador del indie argentino, reconoce que el hecho que él --o su banda-- vayan a tocar al extranjero y tengan proyección internacional puede abrir las puertas a que otros artistas independientes argentinos hagan lo propio: "Ojalá sirva para eso. Si sirve para eso, espectacular".