Sapena vende el 0,95% de Lleida.net por 174.889 euros

LLEIDA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero delegado de Lleida.net, Sisco Sapena, ha cerrado la venta de 152.742 acciones de la compañía, el 0,95% del capital social, por 174.889 euros, informa la empresa en un comunicado remitido a BME Growth este martes.

Tras la operación, Sapena cuenta con una participación del 32,82% de forma directa y del 0,75% de forma indirecta, con un total del 33,57%.

Lleida.net facturó 10,13 millones de euros en el primer trimestre de 2025, un 6% más que en el mismo periodo del año pasado, según el avance de resultados publicado en julio.