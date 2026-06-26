Seat & Cupra, la empresa con mejor reputación del sector de automoción, según Merco

Reconocimiento a la empresa con mejor reputación del sector de automoción de Merco - SEAT & CUPRA

BARCELONA 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

Seat & Cupra ha sido nombrada como la empresa con mejor reputación del sector de la automoción en España, según el ránking Merco (Monitor Empresarial de Reputación Corporativa) de Empresas y Líderes 2026, informa la compañía este viernes en un comunicado.

El reconocimiento, ha explicado la empresa, ha destacado su desempeño en áreas como la gestión empresarial, la responsabilidad corporativa, la innovación, la solidez económica, el talento, la comunicación y la reputación digital, además de "poner en valor" su trayectoria en la industria automovilística.

Según el director general de Seat & Cupra, Mikel Palomera, este reconocimiento "anima" a la compañía a seguir trabajando con responsabilidad para fortalecer la competitividad del mercado español y reforzar su impacto positivo en la sociedad y la nueva movilidad.

Desde su fundación en 1950, Seat & Cupra ha producido más de 22 millones de vehículos y desarrollado 78 modelos, y está presente actualmente en más de 70 países, aunque la empresa ha destacado especialmente el inicio de la producción del Cupra Raval, el primer modelo 100% eléctrico totalmente desarrollado y producido en España, y que culmina la que ha descrito como "la mayor transformación de su historia".

"Con este reconocimiento, Seat & Cupra consolida su posición como una de las compañías más valoradas en España, reafirmando su papel como motor industrial, impulsor de innovación y agente relevante en la transformación hacia una movilidad más sostenible", afirma la compañía.