El sector inmobiliario aborda con Illa propuestas para afrontar la crisis de la vivienda

Secretaria de Vivienda, Lídia Guillén; consellera de Territorio, Sílvia Paneque; presidente del Govern Salvador Illa; presidenta de la AIC, Montserrat Junyent; presidente del Colegio de API de Girona, Joan Company y el de Lleida, Josep Maria Esteve - API

BARCELONA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Associació d'Agents Immobiliaris de Catalunya (AIC) y los Col·legis Oficials d'Agents de la Propietat Immobiliària de Girona y Lleida se han reunido con el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y le han trasladado sus propuestas para afrontar la crisis de la vivienda, según han informado este jueves en un comunicado.

Así, el sector ha puesto en valor su "presencia territorial, aportando una visión local y de proximidad que les permite detectar tendencias reales del mercado y anticipar necesidades", una mirada que consideran especialmente relevante en áreas tensionadas como el área de Barcelona.

Le han pedido que impulse un pacto transversal que reúna a todos los actores implicados y la puesta en marcha de políticas de incentivos para los propietarios --con el objetivo de ampliar la oferta de vivienda asequible--, entre otras cuestiones.