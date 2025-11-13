El sector del metal en Barcelona vuelve a convocar huelga para los días 3 y 10 de diciembre

Decenas de personas durante una manifestación del sector del metal - Lorena Sopêna - Europa Press

BARCELONA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos CC.OO. y UGT de Catalunya han vuelto a convocar una huelga en el sector del metal de la provincia de Barcelona para los días 3 y 10 de diciembre tras haber hecho ya las primeras jornadas de reivindicaciones a finales de octubre.

En un comunicado de este miércoles, los sindicatos han explicado que estas nuevas jornadas de huelga se han convocado "ante la imposibilidad de avanzar en la negociación del convenio provincial" con la Unió Patronal Metal·lúrgica (UPM).

Unos 180.000 trabajadores de la demarcación de Barcelona están llamados a manifestarse por un nuevo convenio con mejores condiciones salariales, así como medidas para reducir la jornada laboral y la siniestralidad.