El sector de salud digital catalán facturó 652 millones (+2,9%) en 2024 y alcanza las 419 empresas

El director ejecutivo de Acció, Joan Romero. - EUROPA PRESS

BARCELONA, 22 May. (EUROPA PRESS) -

El conjunto de empresas del sector de la salud digital en Catalunya facturó en 2024 un total de 652 millones de euros, un 2,9% más, a través de un ecosistema que en 2026 registra 419 compañías (+8,5%), según datos del estudio 'La salut digital a Catalunya' presentado este viernes por Acció.

El director ejecutivo de Acció, Joan Romero, ha destacado el impacto "claro del sector tanto a nivel social como económico" durante el acto, que también ha contado con la presencia del presidente del Barcelona Health Hub, Cristian Pascual; el director de la Fundació TIC Salut i Social, Joan Guanyabens, y la mánager de Inteligencia Artificial de Mercado de Acció, Inma Rodríguez.

Romero ha destacado también la celebración de la cuarta edición del Health Revolution Congress, organizado por Barcelona Health Hub, y que tendrá lugar los próximos 27 y 28 de mayo en Barcelona.

"Catalunya se está posicionando mucho en este ámbito y creemos que el Health Revolution Congress es un evento de referencia internacional muy importante que queremos que crezca y evolucione", ha sostenido Romero.

PASCUAL Y GUAYANENS

El presidente del Barcelona Health Hub, por su parte, ha señalado que "está claro" que Catalunya se ha posicionado como líder en salud digital en Europa, y en el que hay talento, un sistema sanitario potente y un sistema educador creciente.

Pascual también ha reclamado un presupuesto destinado a la digitalización de la salud: "No hablo de más dinero para la sanidad, estoy hablando de dinero para invertir específicamente en la digitalización. Porque una transición que no se haga hoy, la pagaremos en el futuro", ha dicho.

Guayanens ha añadido que la salud digital "pasa por Catalunya", donde hay talento e infraestructuras, y destacado la necesidad de soberanía tecnológica, también en la salud.

EMPRESAS

Según el informe, el 92,1% de las empresas catalanas de salud digital, que hace referencia al conjunto de herramientas y servicios que utilizan las TIC para apoyar y mejorar las etapas de la atención sanitaria, son pymes y un 30% facturan más de 1 millón de euros.

Un 54,7% de las empresas catalanas del sector son 'startups', que lideran el ecosistema de empresas emergentes en Catalunya, siendo el primer sector por número (415), facturación (403 millones) y captación de capital riesgo (351 millones).

Por segmentos de negocio, un 38,2% se dedica a desarrollar herramientas clínicas, utilizadas en la práctica asistencial; un 26,3% a las terapias digitales o tratamientos, y el 14,8% al bienestar y servicios de salud, más relacionados con la prevención.

Durante la presentación del informe, Rodríguez ha destacado el desarrollo de soluciones de Inteligencia Artificial aplicadas a la salud por parte de 271 empresas, un 65% del total, y una cifra que se prevé que siga creciendo.

INVERSIÓN

Rodríguez también ha resaltado la captación de inversión extranjera tecnológica en el sector de la salud, no únicamente en salud digital, siendo Catalunya la primera región en Europa tanto por el número de proyectos (8,7%) como por capital invertido (12,3%).

En total, en los últimos 5 años, 23 proyectos han levantado una inversión de 997,4 millones de euros y han generado 1.965 nuevos puestos de trabajo, una posición que se ha beneficiado de la presencia de AstraZeneca en Barcelona, ha explicado Roríguez, que también ha sostenido que "son muchas empresas las que han hecho otras inversiones destacadas".

APLICACIÓN Y TENDENCIAS

Respecto a la aplicación de la tecnología en la asistencia sanitaria en Catalunya, Rodríguez ha indicado que en la atención primaria, la asistencia digital supone un 39% y la presencial un 61%; en la hospitalaria, la atención presencial aumenta hasta un 77,7% y en salud mental, a un 69,2%.

Respecto a las tendencias en el sector, ha destacado, además del uso de la IA, la medicina predictiva, las videoconsultas, la robótica, los espacios de datos de salud o la seguridad alrededor de los datos clínicos.