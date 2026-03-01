El sector tecnológico y digital catalán atrae 9.323 millones de inversión extranjera desde 2021

Archivo - Ambiente en los accesos al MWC en una imagen de archivo - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

Catalunya ha atraído un total de 9.323 millones de euros en inversión extranjera dentro del ámbito tecnológico y digital durante el periodo 2021-2025, un 165% más en comparación con el quinquenio anterior (2016-2020), lo que la sitúa entre las 10 regiones del mundo que más fondos ha captado en estas áreas.

Así se desprende del estudio 'El sector tecnològic i digital a Catalunya' elaborado por Acció, la agencia para la competitividad de la empresa del Govern, que indica que Catalunya se encuentra en la octava posición dentro del ránquing global proyectos captados en ese periodo, con un total de 388 iniciativas (+32%).

El informe destaca la presencia de multinacionales como Microsoft, Amazon, Alphabet, NTT Data o HP en la captación de estos proyectos y que Barcelona es actualmente la segunda ciudad más atractiva del mundo para la inversión extranjera en Investigación y Desarrollo (R+D), según Global Cities Investiment Monitor.

Este flujo de capital ha contribuido a que el sector tecnológico y digital cuente ya con 28.122 empresas en Catalunya (datos de 2025), lo que representa un aumento interanual del 13%, y que emplee a 218.598 personas (datos de 2024), un 10% más que el año anterior.

MÁXIMO HISTÓRICO EN FACTURACIÓN

Por primera vez, el volumen de negocio generado por este ámbito ha superado el umbral de los 40.000 millones de euros, alcanzando los 41.495 millones de euros en 2024 (últimos datos disponibles), un 4,7% más que en el ejercicio anterior.

El estudio, publicado el día antes del inicio de la 20 edición del Mobile World Congress (MWC) en Barcelona, define este ecosistema como "joven y dinámico", dado que el 46% de las compañías se establecieron hace menos de una década.

Las compañías especializadas en las TIC y telecomunicaciones representan al grupo mayoritario (87,6% del total), seguidas de las empresas dedicadas a los sectores intensivos en tecnología digital (23,7%) y los proveedores de tecnologías clave, como la IA, IoT, ciberseguridad, semiconductores o supercomputación (5,8%).

Además, Catalunya cuenta con 2.403 'startups', consolidándose como "el mejor ecosistema para estas empresas emergentes en el sur de Europa", y Barcelona se posiciona como la primera ciudad de la Unión Europea y la tercera del mundo en captación de inversión extranjera en inteligencia artificial, según IBM.

TALENTO INTERNACIONAL

El documento revela que en Barcelona hay más de 42.000 profesionales del sector fuera de Catalunya, y que la ciudad de Londres es la primera exportadora de talento digital en la ciudad condal (con un 12%), según datos del 2024.

Entre las especialidades digitales que atraen talento extranjero a la ciudad, destacan la ciberseguridad, el desarrollo de aplicaciones y el desarrollo web.

MWC 2026

De cara al Mobile World Congress 2026, que se celebra del lunes al jueves en el recinto Gran Via de Fira de Barcelona, en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), la Generalitat facilitará la participación de 106 empresas y 'startups' catalanas en sus espacios para ganar visibilidad y abrirse a nuevos mercados internacionales.

La zona expositiva del Pabellón Catalonia acogerá en estands individuales de 44 empresas y centros tecnológicos del ecosistema digital catalán y, en paralelo, la Generalitat promoverá la participación de 62 'startups' catalanas en el 4YFN, evento paralelo al Mobile sobre empresas emergentes.

De la mano de Acció, se presentarán 36 'startups' de distintos ámbitos sectoriales, con el objetivo de que conozcan a potenciales nuevos socios y clientes, inversores locales y extranjeros, y que puedan abrirse a nuevos mercados internacionales.