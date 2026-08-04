La Seguridad Social gana en Catalunya una media de 16.529 afiliados en julio (+0,41%)

Archivo - Dos jóvenes se paran frente a una frutería en Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Seguridad Social ganó en Catalunya una media de 16.529 afiliados en julio respecto al mes anterior (+0,41%), lo que sitúa el número total de ocupados en 4.024.750.

En términos interanuales, el incremento de afiliados a la Seguridad Social fue de 112.405 personas, un 2,87% más que el año pasado, según datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones publicados este martes.

Teniendo en cuenta el dato del último día del mes, no en valores medios, el sistema perdió 20.539 afiliados respecto al mes anterior.

A nivel estatal, en la afiliación a la Seguridad Social, el sistema ganó una media de 41.727 cotizantes en julio respecto al mes anterior (+0,19%), y el número de afiliados medios se situó en los 22.508.065.

Catalunya fue la comunidad autónoma donde más subió la afiliación, seguida de Islas Baleares (+15.843) y Galicia (+12.916), mientras que Madrid perdió 25.808 afiliados medios.

ERTE

Respecto a los trabajadores que aún están incluidos en expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), quedaban 1.748 a 31 de julio en Catalunya.

En el conjunto de España, a cierre de mes quedaban 12.444 trabajadores en expedientes temporales, de los cuales 6.804 estaban en un ERTE-ETOP, 2.195 en un ERTE por fuerza mayor y 3.445 en un ERTE por Mecanismo RED del sector de la automoción.