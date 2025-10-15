Seis empresas galardonadas en los Premis Cambra de Tarragona 2025

Imagen de los galardonados en los Premis Cambra 2025 - CAMBRA DE TARRAGONA

BARCELONA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las empresas Grupo Arola, Autoritat Portuària de Tarragona, Salut i Treball, Bic Graphic Europe, Vopak Terquimsa y Repsol Complex Industrial han recibido los Premis Cambra de Tarragona 2025 este miércoles.

El presidente de Fluidra, Eloi Planes, ha sido el invitado de honor de los premios, que han tenido lugar en la Casa de la Punxa, sede de la Cambra, informa la organización en un comunicado.

Grupo Arola ha recibido el premio a la Excelencia Empresarial por su tradición familiar de cuarta generación, mientras que la Autoritat Portuària de Tarragona ha sido galardonada con el premio a la internacionalización por ser una "puerta abierta que conecta el territorio con el mundo".

Por otra parte, Salut i Treball ha recibido el premio a la digitalización y la innovación y Repsol Complex Industrial Tarragona ha sido premiada con el galardón del Impulso a la Formación Profesional.

El premio a la sostenibilidad ha sido ex aequo para Bic Graphic Europe y Vopak Terquimsa.