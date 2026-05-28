El SEM atiende a 5 personas por el incendio que afecta a una nave industrial en Òrrius (Barcelona)

Confinan a Òrrius (Barcelona) por un incendio que quema el patio de una industria - BOMBERS DE LA GENERALITAT

BARCELONA 28 May. (EUROPA PRESS) -

El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha activado cuatro unidades y el equipo conjunto con Bombers de la Generalitat y ha asistido a 5 personas por el incendio que afecta este jueves a mediodía a una nave industrial en Òrrius (Barcelona), si bien todas de ellas han sido dadas de alta 'in situ', ha informado el SEM en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

Por su parte, los Bombers de la Generalitat han informado a través de la misma red social de que la nave está ardiendo "completamente" y que están aplicando una estrategia defensiva desde el exterior, porque existe un peligro de que la cubierta colapse, mientras que el incendio forestal en la zona contigua a la edificación sigue activo.

Los bomberos, que trabajan en la extinción del fuego con un total de 21 dotaciones terrestres y cuatro aéreas, han confirmado que todos los trabajadores han podido salir y que no hay ninguna persona afectada por estos hechos.

Protecció Civil ha pedido a los residentes en Òrrius que se confinen y, para ello, ha alertado a la población mediante un ES-Alert.

Además, recomiendan cerrar puertas y ventanas, no salir a la calle y seguir siempre las indicaciones de las autoridades.