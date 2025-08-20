El SEM comienza a operar con un nuevo helicóptero en la base de Tremp (Lleida)

Archivo - Un helicóptero del Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) en una foto de archivo de Europa Press. - SERVEI D'EMERGÈNCIES MÈDIQUES - Archivo

LLEIDA 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha comenzado a operar desde la base de Tremp (Lleida) con un helicóptero medicalizado de la empresa francesa SAF Helicoptères SAS, la nueva concesionaria que cubrirá el servicio de transporte sanitario urgente del Pirineo.

Según ha avanzado el 'Segre' y ha podido confirmar Europa Press, la firma francesa sustituye desde este miércoles a Elliance, que había incumplido reiteradamente sus obligaciones contractuales desde enero, llegando a ser multada por ello; de hecho, la base del helicóptero del SEM en Tremp llevaba vacía desde principios de julio.

En mayo se adjudicaron, por 13,5 millones de euros y durante 2 años, los helicópteros del SEM en Tremp y Sabadell a SAF Helicoptères, que dispondrá también de un aparato de reserva para cuando los otros dos no puedan volar.