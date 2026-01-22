Semaf afea a la Generalitat no haber anunciado las inspecciones en Rodalies el miércoles

Operarios trabajan en la retirada del tren de Rodalies accidentado entre las estaciones de Sant Sadurní d’Anoia y Gelida - Kike Rincón - Europa Press

BARCELONA 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (Semaf), Diego Martín, se ha mostrado crítico con que la Generalitat haya anunciado este jueves que se realizarán inspecciones en el servicio de Rodalies y no este miércoles, el día después del accidente ferroviario en Gelida (Barcelona).

Lo ha dicho en una entrevista en 3Cat recogida por Europa Press, después de que el Govern haya anunciado un acuerdo tras una reunión con Adif, Renfe y sindicatos de maquinistas para restablecer progresivamente el servicio de Rodalies tras el accidente en Gelida, que se saldó con la muerte de un maquinista en prácticas.

En concreto, la consellera de Territorio, Sílvia Paneque, ha informado de que se realizarán nuevas "revisiones extraordinarias" del sistema de Rodalies a partir de la tarde de este jueves, y cuando estas inspecciones certifiquen el buen funcionamiento de la línea, la infraestructura ferroviaria volverá a la normalidad gradualmente, sin precisar la fecha de reanudación.

"Lo que no entendemos es cómo esto no se produjo desde la mañana de ayer, que es lo que realmente nosotros demandábamos y nos habían informado que se iba a hacer", ha criticado Martín.

Preguntado sobre si el resultado de la reunión tendrá un impacto en la huelga de maquinistas convocada entre los días 9 y 11 de febrero, ha respondido que esta convocatoria "no tiene que ver exclusivamente con esta situación de Rodalies".

"Al final, estamos reivindicando una situación en el ferrocarril en general. Hay cosas que hay que cambiar porque no es normal, no es usual que se produzcan tres accidentes con descarrilamiento en una única semana", ha resuelto.