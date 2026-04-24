Las sentencias contra multirreincidentes en Catalunya aumentaron un 40%, 1.380 más que en 2024

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños - LORENA SOPENA-EUROPA PRESS

BARCELONA 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha anunciado este viernes que, en Catalunya, han aumentado "exponencialmente" las sentencias contra multirreincidentes, habiéndose dictado el año pasado 1.380 más que en 2024, lo que supone un 40% más de delincuentes condenados.

Lo ha comunicado en el acto de presentación de los resultados de la implantación del Plan de Choque contra la Multirreincidencia, que se ha celebrado en el Palau de la Generalitat, en el que han intervenido el presidente de la Generalitat, Salvador Illa; el conseller de Justicia y Calidad Democrática, Ramon Espadaler, y la consellera de Interior, Núria Parlon.

Las medidas de refuerzo en la jurisdicción penal implementadas en el marco del Plan de Choque contra la Multirreincidencia, acordado en diciembre de 2024 por el Gobierno, el Govern y el Ayuntamiento de Barcelona, y que entró en vigor en marzo de 2025, ha tenido, según el ministro, "resultados inmediatos", y ha destacado que la celebración de los juicios rápidos se ha agilizado, de manera que ahora tardan cuatro meses menos en señalarse, pasando de 18 a 13.

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