El servicio ginecológico de Seat y Cupra detecta 214 afecciones relevantes en trabajadoras

Imagen del Centro de Atención y Rehabilización Sanitaria (CARS) de Seat y Cupra en Martorell (Barcelona) - SEAT&CUPRA

BARCELONA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El servicio de ginecología del Centro de Atención y Rehabilización Sanitaria (CARS) de Seat y Cupra ha detectado 214 patologías relevantes, oncológicas o premalignas, en trabajadoras de la compañía desde su creación hace 9 años, informa en un comunicado este jueves la empresa.

En total, el servicio ha llevado a cabo más de 10.000 chequeos, que han servido para detectar 214 patologías relevantes, de las cuales 12 son procesos oncológicos confirmados entre cáncer de mama y de cuello uterino y 202 en fase premalignos.

El programa de prevención del CARS, que se encuentras dentro de las instalaciones de la planta de Martorell (Barcelona), ofrece a las más 4.000 trabajadoras de la compañía y el Grupo Volkswagen en España revisiones ginecológicas anuales.