Siete detenidos en Lleida en el marco de un operativo policial para evitar nuevos incidentes

LLEIDA 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra detuvieron el lunes por la tarde en Lleida a siete personas, miembros de la comunidad pakistaní, en un dispositivo conjunto con la Guàrdia Urbana para evitar nuevos incidentes, han informado fuentes policiales a Europa Press.

Los hechos, que ha avanzado el diario 'Segre', se produjeron en el Parc sobre les Vies, después de una manifestación convocada por el colectivo paquistaní para denunciar los robos de los que dicen que están siendo víctimas en sus negocios, cometidos presuntamente por menores de diversas nacionalidades.

Tras finalizar esta manifestación, que transcurrió sin incidentes, la mayoría de los allí congregados abandonaron la zona, a excepción de unas 20 personas, a las que la policía instó a irse, pero que protagonizaron carreras por las inmediaciones y regresaron al parque pese a las reiteradas indicaciones de los agentes, han señalado las fuentes consultadas.

Finalmente, sobre las 23.00 horas, algunos de ellos fueron localizados portando palos y armas blancas, motivo por el que siete de ellos quedaron detenidos como presuntos autores de delitos de desobediencia a la autoridad y desórdenes públicos.

Con la detención de estos siete jóvenes se elevan a 12 las personas detenidas en Lleida (4 de ellas menores de edad) por su presunta relación con los incidentes del pasado fin de semana.

En paralelo a la investigación policial, fuentes de Mossos han señalado que desde la Oficina de Relación con la Comunidad (ORC) están buscando interlocutores con la comunidad pakistaní para animar a sus miembros a poner en conocimiento los delitos de los que puedan ser víctimas, pero que no se han atrevido a denunciar.