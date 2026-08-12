Siguen las retenciones en la AP-7 sentido sur, con 11 kilómetros en Altafulla (Tarragona)

TARRAGONA 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las principales carreteras catalanas siguen experimentando algunas retenciones en sentido sur a las 19.15 horas de este miércoles, la más densa en la AP-7 entre Altafulla y El Vendrell (Tarragona), con 11 kilómetros de colas.

Según el Servei Català de Trànsit (SCT), también hay retenciones de 6 kilómetros en el tramo de la AP-7 entre Santa Margarida i els Monjos y Vilafranca del Penedès (Barcelona) en sentido sur, y de 8 kilómetros en la N-340 entre Creixell y El Vendrell (Tarragona), también en sentido sur.

Asimismo, hay retención de 4 kilómetros en la C-31 entre Cunit y Vilanova i la Geltrú (Barcelona), y 3 kilómetros en la C-31 entre Cubelles y Vilanova i la Geltrú (Barcelona), ambas también en sentido sur.

Tarragona y Lleida son los territorios en los que se podrá ver el eclipse total de sol este miércoles y se prevé movilidad hacia esas dos demarcaciones.

Es por eso que Trànsit ha recomendado la C-25 y la A-2 para los desplazamientos hacia las comarcas de Ponent (Lleida); la AP-2 para acceder a zonas como Lleida, les Borges Blanques (Lleida), Valls o Prades (Tarragona), y la A-7 y la N-340 para los movimientos entre el Camp de Tarragona y las Terres del Ebre (Tarragona).