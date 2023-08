Simple Plan actuará en enero en el Sant Jordi Club de Barcelona con su gira 'Hard As Rock'

BARCELONA, 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

La banda de pop punk Simple Plan ha anunciado que actuará el 22 de enero de 2024 en el Sant Jordi Club de Barcelona con su gira por Europa y el Reino Unido 'Hard As Rock Tour', ha informado la productora Cap-Cap en un comunicado de este martes.

La gira cuenta con los teloneros 'State Champs' y 'Mayday Parade', que en el concierto de Barcelona tocarán a las 19:45 y a las 20:35 horas, respectivamente, actuaciones previas a Simple Plan, que empezará a las 21:30 horas.

"Podríamos lanzarnos con temas que rara vez interpretamos en vivo, ya que 2024 marca el 25 aniversario de la banda y el 20 aniversario de nuestro segundo álbum, 'Still Not Getting Any'", ha dicho el grupo canadiense.