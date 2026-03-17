Un simposio aborda cómo la IA cambia el sentido e identidad de las organizaciones y sus miembros

Carlos Rey, codirector de la Cátedra, y Andrés Sendagorta, presidente del Grupo Sener - UIC BARCELONA.

BARCELONA 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El 11 Simposio Empresas con Rostro Humano ha abordado ante más de un centenar de expertos cómo la inteligencia artificial (IA) impacta también en la identidad, autenticidad y sentido vital de las personas, además de en la productividad y la eficiencia.

El encuentro celebrado recientemente en el CaixaForum de Palma está liderado por la Cátedra Dirección por Misiones y Propósito Corporativo de UIC Barcelona, informa la universidad este martes en un comunicado.

El partner en InvivoAI, profesor de Esade y exdirector del BSC-CNS, Pep Martorell, ha dicho que "la confianza, los valores y la misión compartida son el activo más difícil de replicar" en un mundo de automatización, y que la IA es muy potente pero no determinista, porque exige una revisión crítica, así que debe combinarse con intuición, experiencia y ética.

La profesora del Departamento de Ciencias de la Decisión Directiva de IESE y vicepresidenta de Producto en Shalion, Inés Alegre, ha avisado de los riesgos de usar mal las tecnologías (como los sesgos) y además se ha preguntado si las personas aprovecharán el tiempo que les ahorra la IA para mejorar su calidad de vida o "simplemente" para producir más.

El presidente del Grupo Sener, Andrés Sendagorta, ha defendido su propósito de "transformar el mundo desafiando la tecnología" y ha destacado el trabajo en equipo, la creatividad y la búsqueda constante de soluciones.

El presidente de la Fundación DMPC, Manuel Jiménez Maña, ha valorado que el papel de las personas en las organizaciones es importante para escuchar, ser y cuidar, y ha añadido que, en este objetivo, la IA puede ser "una herramienta que ayuda a desplegar el propósito".