El Síndic de Greuges abre un expediente por la campaña 'Ni un minut més' de Metges de Catalunya

Archivo - Manifestación de Metges de Catalunya, a 15 de enero de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Síndic de Greuges ha abierto una actuación de oficio para examinar la campaña 'Ni un minut més' de Metges de Catalunya (MC), informa el sindicato en un comunicado de este viernes.

Así se lo ha notificado la institución a MC, en un comunicado en el que explica que han tenido conocimiento de la situación a través del servicio de anestesiología del Parc Sanitari Sant Joan de Déu y de los medios de comunicación.

El Síndic ha pedido información a la Conselleria de Salud y ha informado que, de considerarlo necesario, les trasladarán sus recomendaciones y consideraciones.

La campaña 'Ni un minut més', que insta a los facultativos a no realizar ni un minuto de horas extra, cuenta con estos momentos con 220 servicios médicos adheridos de un total de 40 hospitales públicos y concentrados, según el sindicato.

En atención primaria, en que la iniciativa empezó más tarde, 16 CAP ya han presentado el documento de adhesión.