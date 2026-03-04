La Síndica de Greuges pide que no se impida que interinos sin contrato se presenten a otras ofertas

Archivo - La síndica de Greuges de Catalunya, Esther Giménez-Salinas - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Síndica de Greuges de Catalunya, Esther Giménez-Salinas, ha pedido a la Generalitat que deje sin efecto los criterios internos de la Dirección General de Función Pública (DGFP) que impiden a los interinos que han finalizado su relación de interinidad por haber superado el plazo máximo de 3 años desde su nombramiento presentarse a otro proceso de provisión temporal.

Así se ha informado en una resolución del organismo después que varios funcionarios interinos que se encuentran en esta situación se dirigieran a la institución para quejarse, por un lado, que no se había convocado la plaza que ocupaban --a pesar de tener un carácter estructural-- y, por otra parte, que se les impedía presentarse a nuevas ofertas de provisión temporal dentro de la misma unidad.

La síndica considera que no existe "ninguna base" normativa vigente que permita excluir a estas personas de la participación en ofertas temporales aunque haya coincidencia funcional u orgánica con el puesto que ocupaban anteriormente y entiende que las instrucciones internas de la DGFP no pueden traducirse en un veto generalizado al acceso al empleo temporal.

La institución también fundamenta su análisis en la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), quien ha señalado "reiteradamente" que el abuso de la temporalidad se produce cuando la Administración incumple la obligación de convocar los procesos selectivos para cubrir definitivamente las plazas vacantes.

Concluye que la lucha contra el abuso de la temporalidad no puede hacerse "a expensas de los derechos de los trabajadores públicos ni mediante medidas restrictivas que no tengan cobertura legal".