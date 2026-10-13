La síndica de Greuges pide priorizar el "bienestar" de los niños en la acogida y la adopción

Archivo - La síndica de Greuges de Catalunya, Esther Giménez-Salinas. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La síndica de Greuges de Catalunya, Esther Giménez-Salinas, ha reclamado priorizar "la estabilidad y el bienestar" de los niños durante los procesos de acogida y adopción.

Asimismo, ha defendido que cuando las acogidas de emergencia se alarguen en el tiempo, los niños deberían poder permanecer con las familias de acogida en primera opción, informa la institución en un comunicado este martes.

COMPARECENCIA EN EL PARLAMENT

Lo ha hecho durante su comparecencia ante el Parlament de Catalunya, en la que ha explicado su posición sobre la proposición de ley para modificar la Ley 14/2010, concretamente en relación con la regulación de la acogida preadoptiva.

La Síndica ha puesto el foco en la necesidad de garantizar que todas las decisiones que afecten a niños tutelados se tomen siempre teniendo en cuenta su bienestar, especialmente en aquellos casos en los que han establecido "vínculos afectivos sólidos" con las familias con las que han estado largos periodos de tiempo --más de 12 meses--.

PROPOSICIÓN DE LEY

La propuesta legislativa que se debate incorpora un nuevo apartado en el artículo 147 para que, cuando un niño ya esté acogido en una familia, esta tenga prioridad para ser familia de acogida preadoptiva, siempre que la opción sea "compatible con las necesidades del niño".

Giménez-Salinas también defiende que, en los casos en que finalmente se produzca un cambio de familia, los niños deben tener un proceso de adaptación "progresivo, respetuoso con sus 'tempos' y sus necesidades".