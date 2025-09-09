Representantes de sindicatos catalanes despliegan una pancarta ante el Arc de Triomf para apoyar la reducción de jornada laboral
Actualizado: martes, 9 septiembre 2025 11:52

BARCELONA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

Representantes de UGT, CC.OO. y Plataforma + Drets i + Justícia Social se han concentrado este martes ante el Arc de Triomf de Barcelona para apoyar la reducción de jornada, tener "más tiempo libre para vivir mejor" y pedir a los partidos que apoyen tramitar el proyecto de ley este miércoles en el Congreso.

Han desplegado la pancarta 'Més temps lliure per viure millor. Reducció de la jornada ja!' y los secretarios generales de UGT y CC.OO. de Catalunya, Camil Ros y Belén López, han declarado a los periodistas que rechazan la posición de PP, Vox y Junts, después de que este anunciara este lunes su voto en contra.

La concentración de la mañana ha precedido a la convocatoria de este miércoles, cuando representantes sindicales prevén manifestarse para volver a mostrar su apoyo a la reducción de jornada.

