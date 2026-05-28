Sindicatos critican a Educació que no ha presentado "ninguna" propuesta diferente a nivel salarial

Representantes sindicales antes de encontrarse de nuevo con Niubó - EUROPA PRESS

BARCELONA, 28 May. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos educativos critican que la Conselleria de Educación y FP de la Generalitat no les ha traído "ninguna" propuesta diferente e insisten en seguir mejorando en materia, concretamente el aspecto salarial, después de más de 5 horas de reunión de la mesa sectorial de este jueves.

En declaraciones a los periodistas, la portavoz de Ustec·Stes, Iolanda Segura, ha criticado que el Departament "ha traído la misma propuesta sin mover ni un milímetro" y que no se ha podido ir más allá de los márgenes de la propuesta, e insiste en que no renuncian a la negociación y que se quedan en la Conselleria a pasar la noche.

Reitera "que no son 400 euros, eso son números del departamento inflados" y que la propuesta real, dice, es un incremento de 120 euros en 4 años, y afirma que el ciclo de huelgas continúa, ya que este viernes está prevista huelga y acciones en el Baix Llobregat y Penedès.

El secretario general de Aspepc·Sps, Ignasi Fernández, critica que la oferta del Departament son unos 120 euros brutos mensuales a pagar en 4 años y que "no hay ni un euro más sobre la mesa"; reconoce los avances en otros aspectos --como la compensación de los sexenios y las cátedras-- pero que continúa sin acuerdo la materia salarial.

Laura Gené, de la CGT, considera que el departamento "no está entendiendo el mensaje" y que no se conforman con 120 euros mensuales en 4 años; valora que haya más dotaciones para la inclusiva, que quedan lejos de lo que creen que sería un acuerdo aceptable, ya que dice que no se ha hablado de la situación de los PAE y que no se ha puesto fecha para la internalización de las veladoras.

"NO SE HA PODIDO NEGOCIAR NADA"

Laia Fonts, de La Intersindical --sindicato convocante también del ciclo de movilizaciones pero que no tiene representación en la mesa--, lamenta que "no se ha podido negociar nada" e insiste en que la negociación se debería haber hecho en el marco del comité de huelga.

Por la COS, Dani Marcos critica que el departamento "se ha enrocado en el acuerdo de marzo" y recuerda que las asambleas docentes piden reducción de ratios y aumento de sueldos, y opina que Educació no está poniendo sobre la mesa estos aspectos.

Estas declaraciones se producen antes de un encuentro rápido --de escasos 7 minutos-- entre la consellera Esther Niubó y los sindicatos convocantes de la huelga, tras la que se han emplazado a un nuevo encuentro --que sería ya el octavo de la mesa-- este viernes a las 10 horas.