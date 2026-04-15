La Sindicatura cifra en un 14,6% la temporalidad en el personal de la Generalitat en 2024

Archivo - Varias personas pasan por delante del Palau de la Generalitat - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Sindicatura de Comptes de Catalunya ha cifrado en un 14,6% la tasa de temporalidad estructural del Registre General de Personal de la Generalitat de Catalunya (RGPGC), calculada en base tanto a los puestos de trabajo ofrecidos que se han ocupado como los pendientes de resolver a cierre de 2024, según el informe publicado por la entidad y consultado por Europa Press.

Para la fiscalización, la Sindicatura ha analizado 46.845 plazas ofertadas, de las cuales 11.776 fueron en la Administració de la Generalitat de Catalunya (AGC), 27.433 de docente no universitario del Departamento de Educación y 7.636 para el personal estatuario del Institut Català de la Salut (ICS).

De forma individual, la tasa de temporalidad entre el personal de administración y servicios es del 18,20% y la del personal sanitario de ICS del 33,77%, superiores al objetivo del 8% que establece la normativa, mientras que la temporalidad entre el personal docente no universitario es del 5,29% y la de los Mossos d'Esquadra del 0,31%.

En base al informe realizado, la entidad ha emitido una serie de recomendaciones, que pasan por mejorar el Banco de dato de ocupación pública, establecer criterios homogéneos a la hora de hacer un recuento de personal del sector público y de las características bajo las que se considera personal fijo o no.

ALEGACIONES

La Generalitat, por su parte, ha emitido una serie de alegaciones también incluidas en el informe, y que incluyen la falta de un criterio unificado y de definición sobre el cálculo de la tasa de temporalidad, tal como reconoce la propia Sindicatura.

La Secretaria d'Administració i Funció Pública, sin embargo, también alega que "comparte plenamente las recomendaciones formuladas" por la Sindicatura, y ha informado del impulso de un nuevo sistema de información de los recursos humanos para la estructuración y ordenación de los datos o la transformación tecnológica de los sistemas de recursos humanos.