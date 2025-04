La Sindicatura de Comptes propone reducir la subvención electoral para partidos en 54.000 euros

BARCELONA 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Sindicatura de Comptes de Catalunya propone reducir la subvención electoral a percibir por las formaciones políticas en 54.724 euros, después de detectar gastos no considerados subvencionables por pagos fuera de cuenta electoral o de plazo, según el informe relativo a las elecciones al Parlament del pasado mayo de 2024 consultado por Europa Press.

Hace referencia a algunos partidos; en cuanto al PSC, la cifra es de 660,74 euros por pago fuera de cuenta electoral; en el caso de los Comuns la cifra es de 2.319 y Aliança Catalana de 1.476 euros; y respecto a Junts, la cifra asciende a 10.036,4 en el primer caso y 40.230,89 por estar fuera de plazo.

No obstante, la Sindicatura no propone la no adjudicación de la subvención electoral prevista en la normativa electoral, y por ello en el informe enviado al Parlament se presentan observaciones detalladas referentes a las contabilidades de cada formación que ha obtenido representación.

Las formaciones declararon recursos por 10.361.456 euros; según su naturaleza, 180.730 procedían de aportaciones privadas, 4.240.071 de aportaciones de los partidos, 1.835.763 de anticipos de las subvenciones electorales y 4.104.890,63 de operaciones de endeudamiento, de los que 2.365.590 correspondían a endeudamiento bancario y 1.739.30 en contratos de microcréditos.

Respecto a los gastos electorales, los partidos declararon 11.282.475 euros, de los cuales 7.280.928 correspondían a gastos ordinarios y 4.001.547 a gastos por envío directo y personal a los electores de sobres y papeletas electorales, o de propaganda y publicidad, también conocido como 'mailing'.

El informe de la auditoría pública también pone de manifiesto que, pese a que todas las formaciones abrieron una cuenta bancaria específica para los comicios, se han detectado fondos no ingresados en las cuentas electorales que corresponden a pagos de gastos electorales desde la tesorería de 4 formaciones por 144.934,93 euros, si bien figuran declaradas en las contabilidades electorales.