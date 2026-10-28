La Sindicatura de Comptes ve deficiencias en la ciberseguridad del Ayuntamiento de Reus (Tarragona)

Archivo - Fachada de la sede de la Sindicatura de Comptes - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Sindicatura de Comptes ha destacado el compromiso del Ayuntamiento de Reus (Tarragona) en materia de ciberseguridad, aunque ha alertado de la existencia de "deficiencias" en asuntos como la falta de aprobación de algunos procesos, en un informe consultado por Europa Press.

El objetivo del informe, que analiza la situación en julio de 2026, ha sido evaluar el diseño y la eficacia operativa de los 8 controles básicos de ciberseguridad para identificar fallos en el control interno que puedan afectar negativamente en este ámbito.

El texto presentado por la Síndica Mayor, Llum Rodríguez, indica que el Ayuntamiento de la ciudad no alcanza ni el nivel mínimo requerido de formalización de los procesos de ciberseguridad ni el índice de madurez del 80% en ninguno de los 8 controles básicos.

Detalla, sin embargo, que sí alcanza un nivel de cumplimiento, aquel que se refiere a la ejecución de las acciones técnicas concretas, de cerca del 90% en los niveles 1,2 y 5, que se refieren al material, los programas y la configuración de los equipos.

La Sindicatura ha recomendado al consistorio aprobar los manuales y protocolos existentes y formalizar los que faltan, especialmente aquellos vinculados a las gestiones del inventario de activos, registros de actividades y copias de seguridad de datos y sistemas, y replantear el "diseño unipersonal" del área responsable de la ciberseguridad.

CIRE

La Sindicatura también ha elaborado un análisis sobre el Centro de Iniciativas para la Reinserción (CIRE) de Catalunya, dependiente de la Conselleria de Justicia de la Generalitat, y su modelo Formació-Ocupació-Inserció (FOI), y ha avisado de que el centro no ha realizado "ningún análisis de las necesidades ocupacionales del mercado laboral".

También ha destacado que la alta movilidad entre los internos dificulta la continuidad en los planes de trabajo y que no existe un sistema de información integrado que permita seguir la progresión de cada persona desde la formación hasta la inserción.

Ha recomendado así al CIRE ejecutar dicho diagnóstico del mercado laboral, establecer mecanismos de coordinación a través de protocolos formales y homogéneos, desarrollar un registro digital unificado y garantizar la diversidad de perfiles de internos en el programa.

ALEGACIONES

El CIRE ha alegado que existe una "cierta contradicción" en la observación de la sindicatura sobre la falta de un análisis, ya que sí que reconoce que trabaja en base a una metodología de análisis competencial, y que la distribución heterogénea responde a cuestiones estructurales de los propios centros.

También ha resaltado que, para obtener indicadores de eficiencia del programa, debería realizarse un seguimiento de 1 o 2 años de las personas una vez estén en libertad, momento en el que el centro ha recordado que ya no tiene la competencia.