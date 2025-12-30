Singapore Airlines presenta ofertas para volar desde Barcelona a Asia, Australia y Nueva Zelanda

Archivo - Singapore Airlines adquiere unas 3.000 toneladas de SAF a los productores Neste y World Energy - ALEKSANDAR VRZALSKI - Archivo

BARCELONA 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

Singapore Airlines (SIA) ha presentado este martes una campaña promocional con motivo de la temporada post-Navidad, ofreciendo tarifas especiales en clase turista desde Barcelona a Asia, Australia y Nueva Zelanda, con precios desde 566 euros ida y vuelta, tasas incluidas, ha informado la compañía en un comunicado.

El periodo de esta promoción se extiende desde el 30 de diciembre de 2025 hasta el 26 de enero de 2026, mientras que los vuelos podrán realizarse en distintas ventanas a lo largo de 2026: del 15 de enero al 25 de marzo, del 6 de abril al 19 de junio y del 19 de agosto al 12 de diciembre.

La campaña incluye una amplia red de destinos en Asia-Pacífico, con conexiones vía Singapur, hub principal de la aerolínea, entre los que figuran Bangkok y Phuket, en Tailandia; Bali y Yakarta, en Indonesia; Manila y Cebú, en Filipinas, y Kuala Lumpur, en Malasia; Hong Kong también se incorpora a esta campaña promocional, así como varias ciudades de Australia y Nueva Zelanda, como Sídney, Melbourne y Brisbane.