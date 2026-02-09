'Sirat' conquista el Premi Gaudí a mejor película de habla no catalana

El equipo de 'Sirat' - ALBERTO PAREDES - EUROPA PRESS

BARCELONA 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

La película 'Sirat', de Oliver Laxe, ha conseguido el Premi Gaudí a mejor película en habla no catalana, en la gala que se celebra en el Gran Teatre del Liceu de Barcelona.

El filme, que también opta al Óscar a mejor película internacional, se ha impuesto en una categoría con 'Los tortuga', de Belén Funes; 'Romería', de Carla Simón, y 'Sorda', de Eva Libertad.

El productor Xavi Font ha agradecido a Laxe haber concebido la película, con un "concepto visionario" y haberla convertido en un maravilloso fenómeno por muchas partes del mundo.