Sirera critica que la "incapacidad" de Collboni deje la plaza Catalunya sin luces de Navidad

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BARCELONA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera, ha criticado que la plaza Catalunya se quede sin iluminación navideña esta Navidad por la acampada provivienda y la "incapacidad" de alcalde, Jaume Collboni, para hacer cumplir las ordenanzas municipales.

En un comunicado este viernes, Sirera ha tildado de vergüenza que Barcelona sea "la única gran ciudad europea cuya plaza principal no contará con iluminación navideña", y lo considera especialmente grave porque Barcelona es Capital Europea de la Navidad 2026.

"Collboni está permitiendo que una minoría se apropie de un espacio que pertenece a todos", y ha recordado que este jueves pidió al alcalde en el pleno desalojar la acampada por problemas de degradación, convivencia y seguridad, según él.