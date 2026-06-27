Sirera llama a abrir una "nueva etapa" de crecimiento y ambición en el PP de Catalunya

El presidente de la Junta Local del PP de Barcelona, Daniel Sirera, interviene en el congreso del PP de Catalunya - LORENA SOPENA / EUROPA PRESS

BARCELONA, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta Local del PP de Barcelona, Daniel Sirera, ha llamado a abrir una "nueva etapa" de crecimiento y ambición en el PP de Catalunya y ha defendido que el partido se abra a quienes quieren una Catalunya mejor.

Así lo ha dicho en su intervención de bienvenida del XVI congreso partido este sábado, en la que también han hablado los presidentes del PP en Tarragona, Maria Mercè Martorell; en Lleida, Xavier Palau; en Girona, Daniel Ruiz, y en Barcelona, Manuel Reyes.

Sirera ha remarcado que el PP se debe abrir "de par en par" y ser la casa común de quienes defienden la libertad, la responsabilidad y la convivencia en una Catalunya sin sectarismos y sin muros.

En este sentido, ha afirmado que este congreso debe ser un "punto de partida" para ensanchar el proyecto y ha añadido que el partido no puede limitarse a resistir, sino que debe volver a ilusionar.

MARIA MERCÈ MARTORELL

Por su parte, Martorell ha destacado que, pese a las diferencias territoriales, el objetivo común del PP es que el presidente de la formación, Alberto Núñez Feijóo, sea el próximo presidente del Gobierno.

"La situación es insostenible. En ningún país europeo se permitiría lo que está pasando aquí", ha afirmado, por lo que ha dicho que el PP tiene la obligación de seguir trabajando para estar preparados y ser una alternativa al Gobierno actual.

XAVIER PALAU

Palau ha reivindicado un proyecto para Lleida, Catalunya y el conjunto de España basado en "sentido común y dignidad, orden e identidad" y ha pedido más coordinación policial para que los vecinos vivan en municipios seguros.

"Queremos una Lleida en la que se defiendan los valores occidentales", ha dicho.

DANIEL RUIZ

Ruiz ha destacado que defender las ideas del PP es, a veces, ir "contracorriente", y ha reivindicado que la gran riqueza del PP de Girona es la calidad humana y moral de sus integrantes.

Así, ha afirmado que desde Girona seguirán trabajando con la misma "determinación" para defender a sus votantes que, dice, han expresado en las urnas su rechazo al Gobierno liderado por el presidente Pedro Sánchez.

MANUEL REYES

Reyes ha afirmado que el PP catalán "sale reforzado de este congreso, con muchas ganas" y ha puesto como ejemplo al alcalde de Badalona (Barcelona), Xavier García Albiol, por conseguir la mayoría absoluta tras obtener solo un concejal la primera vez que se presentó.

"No nos pongamos límites, no nos dejemos engañar. En Andalucía nos decían que era imposible que el Partido Popular ganase las elecciones y gobernase y lo hicimos posible", y ha asegurado que el PP catalán liderado por Fernández es capaz de ganar las elecciones.