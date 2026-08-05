Sirera (PP) acusa a Collboni de claudicar ante la droga y pide combatirla, "no convivir con ella"

Archivo - El líder del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

BARCELONA 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera, ha acusado al alcalde Jaume Collboni de haber claudicado ante la droga, tras presentar el nuevo plan contra su consumo y venta en la ciudad, y le ha reclamado una nueva estrategia para combatirla de verdad y "no convivir con ella".

"Barcelona se ha convertido en un escaparate de la droga. Se vende en nuestras calles, se consume en nuestros parques y se blanquea en cientos de clubes cannábicos mientras el Ayuntamiento actúa como si todo esto fuera inevitable", ha afirmado en un comunicado este miércoles.

Ha criticado que el gobierno municipal centre su estrategia en las consecuencias, "mientras evita actuar contra quienes hacen posible que la droga llegue y se distribuya en la ciudad".