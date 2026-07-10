Sirera (PP) afirma que el barómetro apunta a que Collboni pierde "el control de la seguridad"

Archivo - El líder del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

BARCELONA 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera, ha afirmado que el barómetro municipal del primer semestre del año presentado este viernes "confirma que Barcelona va a peor y que el alcalde Jaume Collboni ha perdido el control de la seguridad".

Ha remarcado que el 57,2% de los barceloneses considera que la ciudad ha empeorado, un dato que a su juicio es un "suspenso rotundo a la gestión de Collboni", informa el partido en un comunicado.

También se ha referido a la consolidación de la inseguridad como el segundo gran problema de los ciudadanos: "No es una percepción, es la consecuencia directa de la realidad que vivimos cada día: 8 homicidios en apenas 6 meses, tiroteos, agresiones con arma blanca, bandas juveniles cada vez más violentas, organizaciones vinculadas al narcotráfico y cerca de 500 delitos diarios".

En clave política, ha valorado positivamente los resultados del PP porque han obtenido la "mejor expectativa electoral en un barómetro desde diciembre de 2011".

Ha añadido que el informe también le sitúa como el líder municipal más conocido después del alcalde: "Refleja el trabajo constante que estamos realizando en todos los barrios de la ciudad, escuchando a los vecinos y liderando la oposición útil".