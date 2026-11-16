Sirera (PP) celebra el desalojo de plaza Catalunya y acusa a Illa y Collboni de degradarla

Desalojo de la acampada por la vivienda de Barcelona, en Barcelona, Cataluña, España a 16 de noviembre de 2026 - LORENA SOPENA / Europa Press

BARCELONA, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera, ha celebrado el desalojo de la acampada de plaza Catalunya ejecutado la madrugada de este lunes por la Guàrdia Urbana y los Mossos d'Esquadra, y ha acusado al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y al alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, de "haber permitido durante semanas su degradación".

En un comunicado, Sirera ha destacado que la actuación policial llega tras el ultimátum de 48 horas formulado por el PP el pasado jueves mediante un burofax, en el que exigía el desalojo y advertía a la Generalitat de que acudiría a los tribunales si no actuaba.

"Hoy hemos conseguido que la plaza Catalunya vuelva a ser de los barceloneses. Llevábamos más de un mes exigiendo su desalojo y Collboni e Illa se negaban a actuar. Ha sido necesario enviarles un burofax y advertirles de que acudiríamos a los tribunales para que, finalmente, hayan intervenido", ha afirmado el dirigente popular.

RECLAMACIONES PREVIAS

Sirera ha recordado que el PP reclamó el desalojo por primera vez el 11 de octubre y que volvió a exigirlo el 21 de octubre en la Comisión de Presidencia y Seguridad del consistorio, donde afirma que el teniente de alcalde Albert Batlle "rechazó la petición y la calificó de irresponsable".

El 24 de octubre anunció nuevas acciones legales y en las semanas posteriores reiteró sus denuncias por la ocupación y sus consecuencias para vecinos y comerciantes.

"Lo que hace tres semanas Batlle calificaba de irresponsable hoy lo ha hecho su propia policía. Los irresponsables han sido Collboni e Illa, que han permitido que el corazón de Barcelona se convirtiera en un asentamiento y en un vertedero del que han salido 45 toneladas de residuos mientras miraban hacia otro lado", ha criticado.

ATENCIÓN SOCIAL Y CONVIVENCIA

El líder municipal del PP ha agradecido la profesionalidad de la Guàrdia Urbana y los Mossos d'Esquadra, al tiempo que ha criticado que los responsables políticos tardaran tanto en adoptar una decisión que, a su juicio, debería haberse tomado mucho antes.

Por último, ha exigido al Ayuntamiento y a la Generalitat que actúen para evitar que la situación se repita en otros puntos de la ciudad y para que las personas vulnerables reciban la atención social necesaria.

"Barcelona no se okupa, el gobierno municipal debe defender el espacio público siempre", ha concluido.