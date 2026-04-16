Sirera (PP) cuelga carteles por la GPM en Barcelona en los que critica la gestión de PSOE y PSC

Imagen de la campaña informativa impulsada por el PP en el Ayuntamiento de Barcelona. - PP

BARCELONA 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera, ha colgado carteles dirigidos a los asistentes de la Global Progressive Mobilisation (GPM), que organiza el PSOE este viernes y sábado en la ciudad, en los que critica la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez; del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y del alcalde Jaume Collboni.

En declaraciones a la prensa en la plaza Universitat, Sirera ha dicho que, con esta campaña, quiere mostrar a los asistentes a la GPM "la realidad que viven los barceloneses tras años de gobiernos de izquierdas".

"Verán el gobierno español más corrupto de la historia y todo esto es lo que Sánchez no les explicará a los dirigentes, mientras que nosotros queremos explicar la realidad de nuestra ciudad, de nuestra comunidad y de nuestro país", ha expresado el líder popular.

Ha señalado que, como consecuencia de las políticas de estos gobiernos, Barcelona se ha convertido en la "ciudad más insegura de España, donde cada día se producen 281 robos".

Ha augurado que Sánchez no pisará las calles de la ciudad estos días, igual que Collboni "no pisa los barrios", y ha dicho que, en cambio, los populares estarán en las calles explicando el resultado del modelo socialista, que ha asegurado que ha fracasado en todo el mundo.