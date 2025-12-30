Sirera (PP) exige a Collboni rediseñar carriles bici: "Muchos suponen un peligro para los peatones"

Archivo - Una persona circula en bicicleta eléctrica, a 13 de septiembre de 2024, en Barcelona, Cataluña (España) - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera, ha exigido al alcalde de la ciudad, Jaume Collboni, que rediseñe los carriles bici de la ciudad ya que "muchos están mal diseñados y suponen un peligro para los peatones".

En un comunicado, el dirigente popular ha alertado de que "no se puede seguir poniendo en riesgo a los peatones por una planificación ideológica sin sentido", y ha reclamado velar porque las aceras sean espacios seguros y prioritarios para las personas.

En este sentido, Sirera se ha acogido al informe presentado este lunes por la Sindicatura de Greuges de Barcelona, que ha defendido seguir eliminando los carriles bici de las aceras priorizando a los peatones "por encima del resto de agentes".

A raíz de una queja sobre las vías ciclistas que pasan por detras de cuatro paradas de bus en el distrito del Eixample, la Sindicatura concluye que "la actuación municipal no ha sido eficaz" y recomienda al consistorio modificar los trazados de los carriles bici que transcurren por la acera, especialmente donde hay paradas de autobús.

"El informe del Síndic confirma lo que hace tiempo que denunciamos: que muchos carriles bici no se diseñaron pensando en la seguridad, sino en la improvisación de querer llenar Barcelona de carriles bici sin planificación", ha sostenido Sirera.