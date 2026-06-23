Sirera (PP) pedirá en el pleno de Barcelona del viernes dotar a la Guardia Urbana con táser

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BARCELONA 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera, ha avanzado que pedirá en el pleno de este viernes incorporar las pistolas táser para la Guardia Urbana.

En un comunicado este martes, ha criticado que el gobierno del alcalde Jaume Collboni "vuelva a actuar a remolque de los acontecimientos", en referencia al anuncio de Collboni de llevar al pleno de julio la incorporación de esos dispositivos al cuerpo policial.

"Hace un mes ya advertimos de esta realidad. El tiempo nos vuelve a dar la razón. Mientras nosotros llevamos semanas alertando del aumento de la violencia y proponiendo soluciones, el alcalde parece necesitar imágenes impactantes o que pase algo más grave para reaccionar", ha afirmado.