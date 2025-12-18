Sirera (PP) pide a Collboni que Barcelona no se convierta en refugio de asentamientos por el B9

Archivo - El líder del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera. - PP - Archivo

BARCELONA 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera, ha exigido al alcalde Jaume Collboni que evite que la ciudad se convierta en refugio de asentamientos tras el desalojo del antiguo instituto B9 de Badalona.

Ha pedido la puesta en marcha "inmediata" de un plan especial de vigilancia y control de la Guardia Urbana, así como el desalojo de los asentamientos irregulares existentes y de los 32 edificios municipales okupados para evitar que las personas desalojadas del B9 se instalen en Barcelona, informa el grupo en un comunicado este martes.

"Es necesario anticiparse, Collboni no puede seguir gobernando a base de improvisación y pasividad. Si no se actúa ahora, los asentamientos no desaparecen: se trasladan. Y Barcelona no puede asumir más desorden ni más ocupaciones ilegales", ha afirmado.