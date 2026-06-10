Sirera (PP) pide a Marlaska blindar el Puerto de Barcelona al narcotráfico y a Illa más policía

Archivo - El líder del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera, durante un pleno - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera, ha exigido al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, que refuerce de "forma inmediata" la vigilancia, los controles policiales y los recursos destinados al Puerto de Barcelona para impedir la entrada de droga y armas, y al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, que aumente los efectivos policiales.

Sirera ha expuesto estas reclamaciones tras producirse un asesinato en la calle Balmes de la capital catalana este miércoles y ha criticado la "pasividad y la falta de liderazgo del alcalde, Jaume Collboni, ante una situación que ya acumula 7 homicidios en plena vía pública en apenas dos meses", informa el partido en un comunicado.

"Barcelona necesita autoridad, determinación y liderazgo. Los ciudadanos están cansados de excusas y de administraciones que se pasan la responsabilidad unas a otras mientras la inseguridad continúa creciendo. Marlaska, Illa y Collboni deben asumir su responsabilidad y actuar de una vez. La seguridad de los barceloneses no puede esperar más", ha subrayado.