Sirera (PP) pide más policía en las calles de Barcelona por el aumento del uso de armas blancas

Archivo - El líder del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera. - Alberto Paredes - Europa Press - Archivo

BARCELONA 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera, ha reclamado al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y al alcalde, Jaume Collboni, reforzar la presencia policial en las calles de la capital catalana ante el aumento del uso de armas blancas y la "situación de inseguridad" que vive la capital catalana.

"Es verdad que si alguien utiliza un puñal, quien apuñala es el delincuente. Pero hay otros actores que permiten que esto pase", ha sostenido en un comunicado este lunes, a la vez que ha pedido que todas las patrullas de la Guardia Urbana dispongan de pistolas táser.

Ha exigido que ambas administraciones "asuman sus responsabilidades y dejen de buscar excusas ante los episodios de violencia y delincuencia que se producen en Barcelona".