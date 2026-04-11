Sirera (PP) pide pistolas táser en todas las patrullas de la Guardia Urbana en Barcelona

Sirera durante la mesa redonda - PP

BARCELONA 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera, ha pedido que todas las patrullas de Guardia Urbana tengan pistolas táser y ha considerado irresponsable bloquearlo: "Sectarismo ideológico. Estas herramientas protegen a los agentes y son disuasorias".

Durante un jornada del PP de Madrid sobre seguridad, ha dicho este sábado que Barcelona se ha convertido en "ejemplo de descontrol, permisividad y fracaso político" del que ha acusado al alcalde Jaume Collboni, informa el PP barcelonés en un comunicado.

Ha dado cifras "inasumibles para cualquier gran ciudad europea": 464 delitos al día, 281 robos y hurtos diarios, 4 agresiones sexuales al día, 1 violación diaria, 36 edificios municipales okupados actualmente, y 250.000 jeringuillas retiradas los últimos 5 años, ha dicho.

Sirera cree que durante años "se han impuesto políticas ideológicas que han debilitado el principio de autoridad" y que han priorizado al okupa frente al propietario y al delincuente frente al agente, según él.

Por eso ha pedido para Barcelona más policía, mejor equipada, más protegida y con más apoyo político; más coordinación policial entre Urbana y Mossos d'Esquadra, compartiendo información y actuación; y un plan urgente con más efectivos, medios, videovigilancia, presencia policial en los barrios y coordinación de todos los cuerpos.