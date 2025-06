Sirera (PP) se postula para liderar una Barcelona "más segura, conectada y próspera" en 2027

Pide volver a mirar el mundo con ambición ante la "parálisis" con Collboni

BARCELONA, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera, se ha postulado este jueves para liderar una mayoría amplia que consiga una ciudad "más, segura, conectada y próspera" tras las elecciones municipales de 2027, a la asegura que se presentará.

Así lo ha dicho en su conferencia 'La millor Barcelona' celebrada en el Recinte Modernista de Sant Pau tras cruzar el ecuador del mandato, a la que han asistido diversos dirigentes del partido como el secretario general en Catalunya, Santi Rodríguez; el líder del PP barcelonés y alcalde de Castelldefels, Manu Reyes, y el portavoz en el Parlament, Juan Fernández.

Ha abogado por "volver a mirar el mundo con ambición" ante la parálisis en la que, a su juicio, Collboni mantiene la ciudad, y también le ha reprochado actuar como un mero delegado del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en vez de como alcalde.

"Quiero liderar un gobierno que, como novedad en nuestra ciudad, esté al servicio de los ciudadanos y no al revés", ha afirmado Sirera, que ha emplazado a la ciudadanía a alcanzar el cambio que, a su juicio, necesita la ciudad.

Así, ha pedido no resignarse ante la "dulce decadencia" en la que ve sumida a Barcelona y apoyar un proyecto que anteponga el sentido común al dogma, y ha añadido textualmente que se ve preparado para encabezar el proyecto con la valentía y determinación de quien ama la ciudad con toda el alma.

SEGURIDAD Y PROSPERIDAD

Como sellos de su propuesta, Sirera ha defendido desplegar más policía y más cámaras de seguridad, así como planes urgentes contra los asentamientos, la ocupación ilegal y la inseguridad en el Metro, donde ha abogado por más presencia de Guardia Urbana, Mossos d'Esquadra y vigilantes privados.

Asimismo, ha defendido acentuar la lucha contra el incivismo encareciendo las multas; crear un registro de grafiteros más buscados, y crear el perfil del multirreincidente cívico, porque "el civismo no puede ser una opción; debe ser una obligación para todos".

ECONOMÍA

Sirera ha lamentado el "infierno fiscal" en el que ve convertida a Barcelona tanto para ciudadanos como para hosteleros, constructores y empresarios en general, a los que ha prometido instaurar una fiscalidad inteligente y una reducción integral de la burocracia.

También ha cargado contra la reserva del 30%, alegando que ni construye ni deja construir, y contra la extinción de las licencias de piso turístico en 2028, y se ha comprometido a elaborar una candidatura para unos Juegos Olímpicos y a recuperar el circuito urbano de Montjuïc para traer la Fórmula E a la ciudad.

POLÍTICA REAL

Sirera se ha erigido como defensor de una política real "ambiciosa, duradera y al servicio del bien común", que ha contrapuesto a política que ha definido como política a golpe de titulares populistas de Collboni, según él.

"¿De verdad alguien cree que atacar a uno de nuestros principales motores económicos es una buena idea?", ha apuntado sobre la gestión del turismo, que ha defendido ordenar y proteger, no criminalizar.

LIDERAZGO

Finalmente, ha asegurado que Barcelona "tiene todo lo necesario: su gente, su historia, su carácter, su clima, su ubicación privilegiada. Sólo le falta una cosa: liderazgo".

De este modo, se ha postulado a encabezar un liderazgo valiente para la ciudad, que crea en Barcelona y sobre todo en los barceloneses: "Que no se esconda. Que no titubee. Que no tenga miedo de tomar decisiones. Que no gobierne mirando encuestas, sino mirando a los ojos de la gente".